Kritik an Werbung: Electrolux-Plakat sorgt für Ärger

Electrolux hat in Zusammenarbeit mit der Agentur Metzger Rottmann Bürge eine neue Kampagne lanciert. In den zwölf grössten Schweizer Städten sollen individualisierte Sujets für die Vorzüge der Küchengeräte werben. So liest man zum Beispiel auf dem Plakat zum Steamify Kombi-Steamer in Bern «Endlich! Bern bekommt eine zweite Dampfzentrale.» oder in Genf mit der Anspielung auf das Genfer Wahrzeichen «Certainement pas plus de pression, mais plus de vapeur que le Jet d’eau!» (persoenlich.com berichtete).

An der Zürcher Langstrasse ist der Spruch «A de Langstrass Appetit hole isch ok. Aber gässe wird dihei» zu lesen. Dies sorgt im bekannten Rotlichtviertel für Ärger, wie das Newsportal Watson schreibt. Konkret beim Verein Heartwings, der sich seit Jahren für Frauen in der Prostitution einsetzt. Gründer Peter Widmer sagt dem Medium: «Uns ist der Appetit vergangen. Das multikulturelle Essen schmeckt fein im Langstrassenumfeld. Doch das Rotlichtmilieu hier ist nicht appetitanregend. Sondern eher das Gegenteil.»

Bei Electrolux heisst es: «Unser Spruch bezieht sich auf die volkstümliche Redewendung, dass es in Ordnung sei, im Ausgang zu schäkern, aber keinesfalls mehr. In Anspielung darauf bezieht sich unsere Werbung auf das Essen: Trotz breitem Angebot an Speiserestaurants schmeckt es zu Hause immer am besten». (wid)