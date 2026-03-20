Publiziert am 20.03.2026

Die Kampagne wurde von Kargo Kommunikation entwickelt, die sämtliche Disziplinen – von der Strategie über Kreation und Videoproduktion bis zur Mediaplanung – aus einer Hand verantwortet, teilt die Berner Agentur mit.

Im Zentrum steht ein Kinotrailer, der mit einer bewusst provokativen Eröffnung arbeitet: Ein trauriges Kindergesicht, dazu die Worte «Nicht käuflich.» Erst der Zoom-out löst die Irritation auf – «Aber verschenkbar: Kinderglück.» Die Botschaft funktioniert gleichermassen im Kino und in den sozialen Medien, wo passende Adaptionen ausgespielt werden.

Ergänzt wird die Kampagne durch interaktive Elemente auf der Website: Ein animierter Spendenbarometer in der verspielten Bildsprache von Theodora macht jede Einzahlung sichtbar. Für den Aussenauftritt konzipierten die Kreativen Printplakate mit abtrennbaren Spendenzetteln – «Glück to go» –, die per QR-Code direkt zur Spendenseite führen.

Schweizweite Kinoreichweite erhält die Kampagne durch die drei grössten Kinoketten des Landes: Arena Cinemas, blue Cinema und Pathé treten als Medienpartner auf. Helsana engagiert sich als Hauptpartnerin, Volg als Partner. (pd/spo)