20.03.2026

Kargo

Emotionen für die «Woche des Glücks»

Die Stiftung Theodora lanciert eine Spendenkampagne. Im Zentrum steht ein Kinotrailer, der bewusst provokativ arbeitet.
Publiziert am 20.03.2026

Die Kampagne wurde von Kargo Kommunikation entwickelt, die sämtliche Disziplinen – von der Strategie über Kreation und Videoproduktion bis zur Mediaplanung – aus einer Hand verantwortet, teilt die Berner Agentur mit.

Im Zentrum steht ein Kinotrailer, der mit einer bewusst provokativen Eröffnung arbeitet: Ein trauriges Kindergesicht, dazu die Worte «Nicht käuflich.» Erst der Zoom-out löst die Irritation auf – «Aber verschenkbar: Kinderglück.» Die Botschaft funktioniert gleichermassen im Kino und in den sozialen Medien, wo passende Adaptionen ausgespielt werden.

Ergänzt wird die Kampagne durch interaktive Elemente auf der Website: Ein animierter Spendenbarometer in der verspielten Bildsprache von Theodora macht jede Einzahlung sichtbar. Für den Aussenauftritt konzipierten die Kreativen Printplakate mit abtrennbaren Spendenzetteln – «Glück to go» –, die per QR-Code direkt zur Spendenseite führen.



Schweizweite Kinoreichweite erhält die Kampagne durch die drei grössten Kinoketten des Landes: Arena Cinemas, blue Cinema und Pathé treten als Medienpartner auf. Helsana engagiert sich als Hauptpartnerin, Volg als Partner. (pd/spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Neue Podcast-Folge: Jetzt reinhören