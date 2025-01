Publiziert am 20.01.2025

Die von der Agentur Vitamin 2 konzipierte Social Media-Kampagne besteht aus Personalporträts in Form einer Kurzfilm-Serie. In drei Staffeln berichten sechs Mitarbeitende aus verschiedenen Standorten über ihre Arbeitserfahrungen. Thematisiert werden dabei Aspekte wie Arbeitsmodelle, Entwicklungsmöglichkeiten und Vergütung, heisst es in einer Medienmitteilung.





«Wir möchten nicht nur Fachkräfte aus der Psychiatrie, sondern auch Menschen aus verwandten oder sogar fachfremden Bereichen für uns gewinnen», wird Eva Rubi, Leiterin HR Consulting der Psychiatrie St. Gallen, in einer Medienmitteilung zitiert. Die Kampagne zielt darauf ab, neben dem Recruiting auch das Image der Psychiatrie St. Gallen als Arbeitgeberin zu stärken.

Ein Drittel der Bevölkerung von psychischen Problemen betroffen

Die Employer Branding Kampagne sei notwendig angesichts aktueller Zahlen zur psychischen Gesundheit, schreibt die Psychiatrie St. Gallen. Ein Drittel der Bevölkerung ist von psychischen Problemen betroffen, insbesondere unter jungen Menschen nehmen depressive Symptome zu. Gleichzeitig erhält nur jede dritte betroffene Person professionelle Unterstützung.

Norbert Löhrer, Leiter Kommunikation und Marketing, betont die Bedeutung eines kompetenten Teams für die Erfüllung des Versorgungsauftrags. Die Kampagne wird durch neu gestaltete Stellenanzeigen ergänzt, die sich an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber richten.

Die Psychiatrie St. Gallen bietet nach eigenen Angaben ein Programm zur Förderung der Work-Life-Balance und Karriereentwicklung. Die Kampagne soll aufzeigen, wie Fachkräfte in der Institution zur Bewältigung der steigenden Nachfrage nach psychiatrischer Versorgung beitragen können. (pd/nil)