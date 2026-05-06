Publiziert am 06.05.2026

Konzipiert und realisiert von der Agentur Cactus Neuwerk, stellt die Kampagne Menschen vor, die sich in der Region für das Gemeinwohl engagieren – von der Spital- und Gefängnisseelsorge über Armutsbetroffene bis hin zu kulturellen Angeboten, heisst es in einer Mitteilung.

Bemerkenswert ist, dass die Kampagne auch das Thema sexueller Missbrauch nicht ausspart. Die Verantwortlichen signalisieren damit, sich auch den belasteten Kapiteln der Kirchengeschichte zu stellen. Die Informationskampagne will dazu einladen, sich ein differenziertes Bild von der Institution Kirche zu machen.

Die Kommunikationsmassnahmen umfassen Aussenwerbung, eine eigene Website, Onlinewerbung, Videoclips sowie Social-Media- und Printinhalte. In einer ersten Phase ist die Kampagne ab Mai in den Kantonen St. Gallen und beiden Appenzell präsent, eine zweite Welle folgt im September.

Auch die Zürcher Katholiken hatten kürzlich eine Kampagne lanciert, um ihrem negativen Image entgegenwirken (persoenlich.com berichtete). Mit dem Claim «miteinander – füreinander» ging es auch in dieser Kampagne darum das Gemeinschaftliche und Solidarische der Kirche zu zeigen. (pd/spo)