Ob Moni, die 80-jährige Rentnerin, Max, der frischgebackene Vater, oder Sara, die WG-Studentin: Sie alle sind Protagonisten von drei Videospots. Sie entdecken mit Erstaunen die unzähligen Bio-Angebote von Alnatura. Dabei kreuzen sich ihre Wege immer wieder, auch wenn alle verschiedene Einkaufsbedürfnisse haben. Die drei Geschichten erzählen von diesen individuellen Bedürfnissen und zeigen auf, dass diese alle im Alnatura Bio Super Markt erfüllt werden können. Ganz nach dem Motto: Mein Bio für jeden Tag.

Die drei Videos wurden auf der Website von Alnatura eingebunden und daneben primär auf Instagram und YouTube gespielt, wie es bei TrueStory auf Anfrage heisst.

Allgemein steigt in der Schweiz die Nachfrage nach Bio-Produkten stetig, heisst es in einer Mitteilung. Wenn man diese einkaufen möchte, finde man mittlerweile in immer mehr Supermärkten ein gutes Angebot. Aber: Dass es ein Bio Super Markt mit 5000 Produkten von bekannten Bio-Marken gibt, der zudem ganz in der Nähe ist, das würden viele Schweizerinnen und Schweizer noch nicht wissen.

Verantwortlich bei Alnatura: Sven Guggenheim (Gesamtverantwortung), Anja Brühlmann (Projektleitung); verantwortlich bei TrueStory: Michel Bognar (Projektleitung), Norbert Rieger (CD), Elie Kerbage (Text), Luca Steiner (Produktion). (pd/cbe)