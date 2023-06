Cannes Lions 2023: Erster Shortlist-Platz für die Schweiz

von Christian Beck

2023 kann eigentlich nur besser werden. Am Cannes Lions International Festival of Creativity vom letzten Jahr ging die Schweiz ohne einen einzigen Löwen nach Hause. Nur die Agentur Ruf Lanz sicherte sich drei Shortlist-Platzierungen (persoenlich.com berichtete).

Vom 19. bis 23. Juni findet an der Côte d’Azur die 70. Auflage des Kreativfestivals statt. Am Dienstag wurden die ersten drei Shortlists veröffentlicht, dies in den Kategorien Innovation Lions, Titanium Lions und Glass: The Lion for Change.

In der Kategorie Innovation ist eine Verpackung von Ariel nominiert. Die sogenannte Ecoclic-Verpackung besteht aus recycelten Fasern, ist vollständig recycelbar und für alle Erwachsenen intuitiv zu öffnen. Eingereicht wurde der Case gemeinsam von der Agentur Landor & Fitch Hamburg und Procter & Gamble International mit Sitz in Genf.



