Keen: Es ist das Jahr der Früchte und Gemüse

Die Agentur Keen aus Bern hat die dreisprachige Onlinekampagne mit dem Ziel umgesetzt, spielerisch Sympathie für Früchte und Gemüse zu wecken und die Argumente für eine ausgewogene Ernährung aufzuzeigen. So heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.







In der ersten Kampagnenwelle, die aktuell läuft, stehen die Kampagnenbotschaften «Alles drin» und «Passt immer» im Vordergrund, während die zweite Welle nach den Sommerferien auf die Bildungsinhalte für Lehrpersonen hinweist – gleichzeitig werden zu diesem Zeitpunkt auf der Kampagnenseite Materialien fürs Klassenzimmer aufgeschaltet.









Ein für die Kampagnenwebsite produzierter Erklärfilm motiviert dazu, in der eigenen Küche mutiger zu sein und erinnert an die Botschaften von fünf am Tag, dem Engagement des BLV zur Gesundheitsförderung.

Agentur: Keen Public Relations; Mediaagentur: Mediaschneider Bern; Erklärfilm: Youknow. (pd/lol)