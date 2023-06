Cannes Lions 2023: Es rockt wieder am O'Key Beach

Die Strandterrasse vom Restaurant O'Key Beach an der Plage du Midi war am Mittwochmittag der «Place to be» – zumindest für die Schweizer Delegation am Cannes Lions Festival. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich rund 60 Gäste aus allen Bereichen der Schweizer Kommunikationsbranche zum entspannten Austausch.

Auf der Gästeliste des Events standen in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Young Lions. Insgesamt zehn Nachwuchstalente konnten durch die neu aufgelegte Kooperation von Weischer.Cinema und dem ADC zum Festival reisen (persoenlich.com berichtete). Für sie ist das Schweizer BBQ eine ideale Gelegenheit, um den Stress des Young-Lions-Wettbewerbs mit ein paar Gläsern Rosé runterzuspülen und sich in ungezwungener Atmosphäre mit den Schweizer Branchengrössen zu vernetzen.

Auch wenn die Schweizer Löwen-Bilanz zur Festival-Halbzeit am Mittwochmittag noch keinen Grund für ausgelassene Feierstimmung bietet, ist die Laune am O'Key Beach bestens – wie auch überhaupt am ganzen Festival. «Es rockt wieder, es ist wieder wie früher», stellt Christoph Kaufmann, Gastgeber und CEO von Weischer.Cinema, fest.

«Cannes ist nach wie vor der Olymp der Werbung. Und ich bin überzeugt, das wird so bleiben», sagt Kaufmann im Interview. Für die Schweiz sieht er durchaus Chancen, auch im internationalen Vergleich mitzuhalten. Und ein Trend könnte den einheimischen Werbetreibenden dabei zugutekommen, so Kaufmann: «Es werden wieder mehr Kampagnen ausgezeichnet, hinter denen zahlende Kunden stehen. Die Zahl der ausgezeichneten NGO-Kampagnen scheint zurückzugehen.»



