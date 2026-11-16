Freundliche Grüsse: Fabian Biedermann sucht neue Herausforderung

Publiziert am 16.11.2026

Fabian Biedermann hat die Zürcher Werbeagentur Freundliche Grüsse Mitte November verlassen. Das bestätigt Mitgründer Samuel Textor auf Anfrage von persoenlich.com. Laut Textor erfolgte die Trennung einvernehmlich, man bleibe sich «freundschaftlich verbunden». Kunden und Partner seien bereits vor mehreren Wochen persönlich informiert worden.

Biedermann hatte im Mai 2023 als Managing Director die operative Leitung der Agentur übernommen (persoenlich.com berichtete). Er war für Beratung, Innovation, Neugeschäft und die Weiterentwicklung der Agentur zuständig. Zuvor hatte er 13 Jahre bei Agenturen im Ausland gearbeitet, unter anderem bei Wunderman in Shanghai, TBWA\Chiat\Day in Los Angeles, AKQA in San Francisco und zuletzt bei Heimat in Berlin. Mit den Gründern von Freundliche Grüsse hatte er schon früher bei Wunderman in Zürich zusammengearbeitet. Zu seinen Plänen schreibt Biedermann auf Linkedin: «Die ersten Weichen sind gestellt. Ich bin gespannt, wohin die Reise im neuen Jahr führt.»

«Die Position des Managing Directors wird nicht direkt ersetzt», teilt Textor mit. Er und Pascal Deville führen die Agentur weiterhin operativ.

Eine zweite Personalie betrifft die Beratung. Sie wird neu von Eva Brun geleitet, einer langjährigen Mitarbeiterin der Agentur. Mit Biedermanns Abgang habe ihre Beförderung «nicht direkt» zu tun, so Textor, da dessen Position nicht ersetzt werde. (nil)