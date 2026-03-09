Deichmann

Dosenbach lanciert neue Dachmarkenkampagne

Der Schuhhändler wirbt für sich unter dem Titel «Gut zu wissen». Die Kampagne läuft im Fernsehen und digital.

Der Schweizer Schuheinzelhändler wirbt für sich unter dem Titel «Gut zu wissen». Die Kampagne läuft schweizweit im Fernsehen sowie über digitale Kanäle.