Rosarot: Focuswater setzt auf Sport-Marketing

Publiziert am 10.06.2025

Die Getränkemarke Focuswater hat eine neue Kampagne mit dem Claim «Ready. Focus. Go.» lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Die von der Kreativagentur Rosarot entwickelte Kampagne positioniert das Produkt als Begleiter für sportliche und alltägliche Herausforderungen.

Der neue Claim orientiert sich an der bekannten Redewendung «Achtung, fertig, los» beziehungsweise «Ready, Steady, Go». Rosarot-Co-CEO Matthias Koller erklärt: «Wir haben gelernt, diese Worte immer dann zu hören, wenn es darauf ankommt. Dann, wenn wir unsere volle Leistung abrufen müssen.»

Marianna Länsitalo, Lead Brand Communication & Digital bei Focuswater, und Brand Managerin Carla Christen sehen in der Kampagne eine Unterstützung «genau dann, wenn es zählt». Die Agentur Rosarot begleitete das Unternehmen strategisch bei der Neupositionierung.

Die Kampagne läuft seit Juni schweizweit im Fernsehen, auf Newsportalen und in den sozialen Medien. Zusätzlich wird sie an Events und am Verkaufsort aktiviert. Gezeigt werden drei Sportszenen mit verschiedenen Athleten, die den Claim «Ready. Focus. Go.» als Mantra begleitet. (pd/awe)