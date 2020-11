Diversität: Frauen sind im Auftragsfilm stark untervertreten

Am Donnerstagabend wurde der Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis Edi verliehen (persoenlich.com berichtete). In diesem Zusammenhang hat der Verein Swiss Women's Audiovisual Network (SWAN) eine Studie zu den Nominationen veröffentlicht. Diese zeigt: Die Schweizer Werbefilmproduktion ist durchgehend männlich dominiert, auf der Liste der Nominerten machen Frauen in kreativen Positionen maximal 7 Prozent aus.

Frauen sind im Auftragsfilm hinter der Kamera eklatant untervertreten. In den letzten sechs Jahren waren bei den Edi-Awards in der Regieposition kaum mehr als 7 Prozent der nomierten Frauen, als Cinematographinnen kaum mehr als 5 Prozent, und im Bereich der Montage sind die Zahlen seit 2015 (Frauenanteil von 14 Prozent) kontinuierlich zurückgegangen.





Unabhängig vom Edi hat SWAN untersucht, wie sichtbar Regisseurinnen hierzulande in der Werbebranche sind. Dafür wurden im September 2020 die Daten bei den elf grössten schweizerdeutschen Produktionsfirmen im Bereich der Auftragsfilme erhoben.



Die Analyse zeigt: Kaum eine Produktionsfirma hat einen höheren Frauenanteil als 20 Prozent, mehr als die Hälfte der Produktionsfirmen hat einen Anteil von nur 10 Prozent Frauen oder sogar weniger. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Frauenanteil von 11,5 Prozent.

Stereotypen werden aufrecht erhalten

Eine männliche Dominanz hinter der Kamera führe zur Aufrechterhaltung altbekannter Stereotypen, schreibt SWAN dazu. Heterogene Perspektiven und das Aufbrechen von unbewussten Vorurteilen in der Werbung seien jedoch wünschenswert. Nicht nur, weil eine akkurate Repräsentation der Gruppen für eine Gesellschaft sinnvoll sei, sondern auch, weil es für Unternehmen Vorteile bringe.

Eine Studie des Bundesamts für Statistik der Schweiz zeigt, dass 2017 beispielsweise in Familien 51 Prozent der Kaufentscheidungen von Frauen getroffen wurden. Eine gleichberechtige Vertretung von Frauen hinter der Kamera würde somit diese Zielgruppe adäquat anzusprechen vermögen, was für Firmen mehr Gewinn generieren würde. (pd/wid)