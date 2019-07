Mit frischen und künstlerischen Umsetzungen inszeniert ViznerBorel die neue Navyboot-Kollektion 2019. Die Schuhmarke will mit ihren überraschenden Designs und klassischen Materialien auch dieses Jahr die «Navyboot-Fans» inspirieren. Immer und überall gut aussehen, sei das Versprechen der Marke, wie ViznerBorel in einer Mitteilung schreibt. Deshalb finde man bei Navyboot auch in der aktuellen Kollektion eine breite Auswahl an Schuhen und Mode für die gut sortierte Sommer-Garderobe. Fashionistas, Schuhliebhaberinnen und Liebhaber, finden bei Navyboot immer die neuesten Designs der Saison bis hin zu stilvollen Klassikern.

Die Kampagne umfasst klassische Medien, die sozialen Plattformen, CRM-Massnahmen und POS.

Verantwortlich bei Navyboot: Katharina Rist (Marketingleiterin). Verantwortlich bei ViznerBorel: Lajos Vizner, Guillaume Borel (Gesamtverantwortung). Hanna Zimmermann (Creative Direction). Eveline von Jarzebowski (Beratung). Fotografie: Armin Zogbaum. Bildbearbeitung: Olivier Yoshitomi. (pd/eh)