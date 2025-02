Ringier Advertising: Frische Ideen für Stress-Esser und Co.

Publiziert am 18.02.2025

Publiziert am 18.02.2025

Das Brand Studio von Ringier Advertising verantwortet ab sofort die Kreation für den Zürcher Food-Service Tom Tasty. Die erste Imagekampagne läuft unter dem Claim «Essen ist fertig» und umfasst fünf Sujets, die verschiedene Zielgruppen ansprechen sollen.

Die Kampagne wird online, in Printmedien und auf Social Media ausgespielt. Die Werbebotschaften richten sich an Menschen, die nicht kochen möchten oder können, aber auf gesunde Ernährung Wert legen. Tom Tasty liefert über 150 verschiedene Gerichte ohne Konservierungsstoffe schweizweit nach Hause.

«Die Kampagne ist knackig, frisch und einfach gut. Genau wie unsere Gerichte», wird Victor Masopust, Co-Founder von Tom Tasty, in einer Mitteilung zitiert. Der Food-Service setzt bei der Kampagne auf Wortkreationen wie «Anti-Herd-Tier», «Stress-Esser» oder «Chuchichäschtli-Chaotin». Neben klassischer Werbung ist auch Branded Content Teil der Kampagnenstrategie. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Ringier Advertising: Fabian Zürcher (Director Brand Studio), Jana Leonhard (Head of Creative Concepts), Laura Mancino (Head of Consulting), Thomas Rickenbach (Head of Content), Cilgia Grass (Senior Editor), Jasmin Gruber (Senior Editor), Ulli Glantz (Fotochef), Elgee Wee (Art Director).