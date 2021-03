Flexibilität und Kundennähe sind gerade in diesen Zeiten der Schlüssel zum Erfolg. Das zeigt sich auch in der aktuellen Kampagne von Bindella: Das Traditionsunternehmen präsentiert sich mit einem «wertigen und gleichzeitig unverbrauchten, frühlingshaften Auftritt», wie es in einer Mitteilung heisst. Ziel der Osteraktion sei es, die Visibilität des Online-Weinshops zu erhöhen und gezielt eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, um diese als neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen.



Das Kreativteam von Webrepublic nahm sich der Aufgabe an und erarbeitete animierte Werbemittel, die durch eine Kombination aus «glasigen 3D-Elementen, blumigen Illustrationen und einem pastelligen Farbschema zum Leben erweckt werden». Schnelle Kommunikationswege hätten nach nur kurzer Planungsphase zu einer effizienten Umsetzung der Creatives und des Kampagnen-Setups geführt.

Ausgespielt wird die Kampagne aktuell auf YouTube im neuen Kampagnenformat «Action Campaigns» sowie über das Google-Display-Netzwerk. Ausserdem wird die Customer Journey mit Key Visuals auf der Website und den Social-Media-Kanälen von Bindella vervollständigt, wie es weiter heisst.

«Wir arbeiten gezielt mit Agenturen zusammen, die uns immer wieder neue Format-Optionen aufzeigen, damit wir unsere Ziele noch schneller und effizienter erreichen können», so Christina Flückiger, Leitung Marketing Gastronomie und Weinhandel, Bindella. «Erstmals setzten wir auch direkt die Creatives mit Webrepublic um – bestimmt nicht zum letzten Mal. Schnelle, zielführende und frische Umsetzungen, und das alles aus einer Hand.»

Verantwortlich bei Bindella: Alexander Maycock (Head of Marketing and Communications), Christina Flückiger (Leitung Marketing Gastronomie und Weinhandel); verantwortlich bei Webrepublic: Nicolas Bovet (Kampagnen- & Projektmanagement), Manuel Ritsch (Art Direction & Motion Design), Alex Laitenberger (Multimedia Design). (pd/cbe)