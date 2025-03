Havas Creative: Fritz Bilz schenkt «Bilz Stellare» ein

Feldschlösschen bringt mit «Bilz Stellare» ein neues alkoholfreies Getränk auf den Schweizer Markt. Das Produkt wird vom Unternehmen als Erfrischungsgetränk ohne künstliche Aromen und Süssstoffe beschrieben. Für die nationale 360-Grad-Kampagne mit dem Claim «Von Natur aus frei» zeichnet Havas Creative verantwortlich.

Im Zentrum der Kampagne steht die Figur Fritz Bilz. «Unser Markenheld ist eine Reminiszenz an den historischen Herrn Bilz, der ein natürliches Erfrischungsgetränk aus Zitrusfrüchten erfand. Fritz Bilz steht aber für das neue ‹Bilz Stellare›. Die Marke ist zukunftsorientiert und bietet moderne, natürliche Erfrischung», erklärt Patrick Keller, Senior Brand Manager bei Feldschlösschen, auf Anfrage von persoenlich.com.

In den Spots sitzt Fritz Bilz auf einer Wolke und verkörpert damit laut Havas Creative die natürliche Freiheit. Ein besonderes Merkmal der Kampagne ist der charakteristische «endless pour»: Fritz Bilz schenkt von weit oben ein, was laut Agentur als Alleinstellungsmerkmal dient – vergleichbar mit der Einschenktechnik des baskischen Cidre, bei der das Getränk durch den langen Fall mit Sauerstoff angereichert wird. Auch auffällig: Fritz spricht einen eigenen, nicht einzuordnenden «bilzigen» Dialekt.

Bei der Entwicklung der Markenwelt sah sich das Kreativteam verschiedenen Herausforderungen gegenüber. «Einerseits mussten wir das richtige Gesicht finden, das die Markenwerte langfristig transportiert und die Produktvorteile glaubhaft verkörpert, andererseits galt es, diese Vorteile so zu verpacken, dass wir kein landesweites Gähnen auslösen», so Constantin Camesasca, Creative Director bei Havas Creative. «Trockene Informationen wie Inhaltsstoffe in 15 Sekunden halbwegs witzig zu verpacken, ist nicht so leicht.»

Für die Umsetzung der Spots arbeitete die Agentur mit dem Londoner Regieduo Blok zusammen. Ergänzt wird die Bewegtbildkommunikation durch eine nationale OOH- und DOOH-Kampagne mit auffälligen Sujets.

Auf Social Media tritt Fritz Bilz als Creator auf und nimmt die Community hinter die Kulissen mit. «Aus der Vita des Erfinders lässt sich enorm viel unterhaltsamer Content schöpfen und für das Hier und Jetzt adaptieren. Fritz' Persönlichkeit steht dabei im Zentrum, weniger das Produkt, was Scrollwütige sicherlich eher bei Laune hält. Schalk und Charme sind ideal für die sozialen Kanäle, wo Markenauftritte öffentlich seziert werden», erklärt Camesasca.

Havas Creative legte bei der Kampagne besonderen Wert auf Unterhaltung. «Für mich ist die Frage ‹Nervt es mich, oder macht es mir Freude?› – egal, ob Getränk, Versicherung, Klobürste oder Tiernahrung. Denn nur, weil mich eine Marke zu einer Werbepause zwingt, heisst es noch lange nicht, dass sie bei mir eine positive Wirkung erzeugt. Wenn ich schon unterbrochen werde, dann doch bitte mit guter Unterhaltung», betont Camesasca.

Laut Patrick Keller reagiert Feldschlösschen mit «Bilz Stellare» auf aktuelle Konsumtrends: «Wir sehen das wachsende Bedürfnis nach natürlicher Erfrischung und den Trend zu weniger Zucker über verschiedene Zielgruppen hinweg.» Im umkämpften Markt für alkoholfreie Getränke setzt «Bilz Stellare» auf klare Differenzierung: «Bilz Stellare ist kein Molkegetränk und auch kein klassischer Aperitif. Es vereint das Beste aus zwei Welten: die natürliche Erfrischung aus alkoholfreiem Bier und der volle Geschmack eines Softdrinks. Auch kommt die Süsse von Bilz Stellare ausschliesslich aus Früchten.»

«Wir freuen uns, mit Fritz Bilz die Schweiz zu inspirieren, den natürlichen Instinkten zu folgen – und sich ‹von Natur aus frei› zu erfrischen. Die ‹Bilz Stellare›-Kampagne sticht heraus, macht wirklich Spass, ist erfrischend emotional und voll auf unserer Strategie», fasst Keller zusammen.

Das neue «Bilz Stellare» ist ab sofort in der ganzen Schweiz erhältlich. Die Kampagne startet am Montag.

Credits Verantwortlich bei Feldschlösschen: Sarah Stokar von Neuforn (VP Marketing) Agata Jaworska (Marketing Director), Patrick Keller (Senior Brand Manager), Lisa Straalman (Senior Social Media Manager), Anna Preisig (Creative Manager), Lukas Basista (Head of Media); verantwortlich bei Havas Creative: Constantin Camesasca (Creative Director), Julia Fischhaber (Creative Director), Gabriel Mauron (CCO), Jasmine Pierce (Client Service Director), Alexandra Salomão (Account Manager), Jens Friggemann (Copy), Thorsten Buesser (Copy), Tobias Kremers (Art) Pia Chlumetzky (Strategie); Regie Blok: Paul Casey, Richard Jobson; Produktion: OTO Film: Jakub Maloney, Karol Nowicki Maciej Skwara (Photo), Mieszko Socha (SFX tabletop), Daniel Santorowski (Producer, Cafe Ole); Orka Film (Post-Production): Wanda Kubrakiewicz, Monica Wagner; Musik: Kamil Kryszak.