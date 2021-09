ADC-Gala: Fulminante Rückkehr der Kreativbranche

ADC-Präsident Frank Bodin würdigte gleich zu Beginn die Sponsoren und Partner APG|SGA, Blick, Die Post, Swisscom und UBS mit einem grossen Dank und einem speziellen Würfel. Nur so seien die ambitionierten Ziele mit den Aus- und Weiterbildungsangeboten des ADC, der Jurierung und den interdisziplinären Programmen erreichbar – alles Massnahmen für eine bessere Qualität der kommerziellen Kommunikation, von der letztlich die gesamte Branche profitiert.

Würdigung von Nadja Schildknecht und Viktor Giacobbo

Es war für einmal eine ADC Gala ohne vorgängige Preisverleihung, die coronabedingt bereits im Mai stattfand (persoenlich.com berichtete). Aber Würfel wurden dennoch verliehen. Nadja Schildknecht erhielt ihren Hon-Circle-Würfel. Frank Bodin dazu: «Der ADC zeichnet Ideen aus. Mit der Idee, in Zürich ein international anerkanntes Filmfestival zu schaffen, hast du Ausserordentliches geleistet und damit einen wichtigen Beitrag für die Schweizer Kreativwirtschaft.»

Ebenfalls seinen Hon-Circle-Würfel erhielt Viktor Giacobbo. «Du warst einer der scharfsinnigsten ADC-Gastjuroren. Nach dem Salzburger Stier und zig Prix Walo kommt heute Abend endlich deine verdiente Krönung in der vollendeten Form des ADC-Ehrenwürfels.»

Alberto Venzago und Martin Spillmann neu in der ADC Hall of Fame

In seiner Laudatio für Alberto Venzago sagte ADC-Präsident Frank Bodin unter anderem: «Albertos Fotografien haben keinen Titel, aber alle haben eine Geschichte. Ich habe mich oft gefragt, was einen aussergewöhnlichen Fotografen ausmacht – der knipsende Zeigefinder der rechten Hand kanns nicht sein. Bei Alberto glaube ich es in der Zwischenzeit zu wissen: Es ist sein gewinnendes Lachen, mit dem er die Herzen der Menschen öffnet. Er liebt die Menschen. Die Menschen lieben ihn. Und der ADC liebt ihn auch.»

Zu Martin Spillmann sagte Frank Bodin in seiner Laudatio: «Er hat die Schweizer Werbung als Unternehmer geprägt. Er hat die Schweizer Werbung als Creative Director geprägt. Er hat unzählige kreative Talente geprägt. Ich kenne nur wenige CDs, die so scharfsinnig und schnell Strategien beurteilen können, aber dabei immer konstruktiv bleiben und bedacht darauf sind, die Dinge auf eine erfolgsversprechende Spur zu bringen. Martin ist einer der ganz Grossen der Schweizer Werbung – eine Halle beziehungsweise die Hall of Fame ist gerade gross genug für dich.»

NZZ am Sonntag Magazin als Gala-Sonderausgabe

Das Team des NZZ am Sonntag Magazins haben zusammen mit Andy Lusti und Thomas Wildberger als Chefredaktoren ganze Arbeit geleistet. Das Konzept der ehemaligen Galazeitung wurde komplett überarbeitet. Das neue Jahresmagazin konzentriert sich auf die ADC-Kernkompetenz «Kreativität» und stellt sich selbstkritisch der Realität.

Kreative Leader wie Zukunftsforscher, Philosophen, Pioniere, Sterneköche, Consultants und auch ein paar Werber kommen darin zu Wort. Das Heft wurde an der Gala verteilt, liegt aber auch der Septemberausgabe von «persönlich», die in diesen Tagen erscheint, bei.

ADC-Jahrbuch 2012 von «persönlich» und Migros

An der an die Gala anschliessende Party sorgten DJ Stipe und Nachwuchsmusiker Cella für ausgelassene Comeback-Stimmung. Und auch ohne Preisverleihung fand zum Schluss der Gala eine Würdigung der Agenturen und Kreativen statt: In Form des ADC-Jahrbuchs 2021, das dank Migros und ermöglicht wurde. So konnten alle Anwesenden am Ende der Gala die Gewinnerarbeiten – 34 Bronze-, 15 Silber- und 4 Goldwürfel sowie den Evergreen und den «Student of the year» – nach Hause mitnehmen.

Das ADC-Jahrbuch wurde an der Gala verteilt, ist aber auch an der ADC-Geschäftsstelle an der Zentralstrasse erhältlich. (pd/ma)