Heads: Fünf Menschen in fünf Museen

Dort setzt die Plakat- und Online-Kampagne von Heads an: Egal, wer und wie man sei und wofür man sich interessiere; in der Zürcher Museumsvielfalt finde jede und jeder etwas, das begeistere, beschäftige, berühre oder bereichere, heisst es weiter. Die Kampagne startet mit Sujets von fünf Menschen in fünf Museen.

Verantwortlich auf Kundenseite: Brigit Wehrli-Schindler (Präsidentin VZM), Nicole Mayer (Geschäftsführerin VZM). Verantwortlich bei Heads Corporate Branding: Simone Raubach (Beratung), Ralph Hermann (Text), Marco Simonetti (Konzept/Design), Roman von Arx (Produktion). Fotografie: Nici Jost und Caroline Minoll. (pd/wid)