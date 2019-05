The One Show

Fünf Merits gehen in die Schweiz

Bei den rennomierten One Show Awards in New York holen Ruf Lanz, TBWA\Zürich, Caselli und Thjnk Zürich Merit-Auszeichnungen.

Mit einem Merit ausgezeichnet: die Kampagne für Welti Furrer von Ruf Lanz. Ihren nächsten Auftritt wird sie im Juni haben, in Plakatform während der Art Basel. (Bild: zVg.)