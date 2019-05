The One Show: Die Schweiz holt Gold und Silber

Nach der zweiten Award-Nacht in New York ist klar: Die Schweiz holt dieses Jahr zwei Pencils, darunter sogar einen in Gold: Thjnk Zürich schafft das mit dem Film für Pro Infirmis «Alle sind gleich. Niemand ist gleicher» (persoenlich.com berichtete).

Der Film für Pro Infirmis überzeugte in der Kategorie «Cinema Advertising». Und er holte gleich noch einmal eine Auszeichnung: Silber in der Kategorie «Online Films & Video - Long Form».

Am erfolgreichsten waren Wieden+Kennedy und Droga5 New York: Sie gewinnen je acht Gold-Pencils. «Dream Crazy» für Nike gewinnt den «Best of Show» und drei «Best of Disciplines».

Die One Show in New York ist einer der härtesten Kreativwettbewerbe der Welt. Er zählt fürs Schweizer Kreativranking mit dem höchsten Faktor – wie der D & AD und Cannes Lions. (eh)