Foundy: Fünf Näherinnen und Näher als Helden

Für den neuen Markenauftritt von Bernina arbeitete Foundry nahtlos mit der Nähmaschinenherstellerin aus Steckborn zusammen. Geschaffen wurde eine neue globale Kommunikationsplattform – #ABigDay, heisst es in der Mitteilung. Das gesamte Foundry-Team, in Zürich, New York und Berlin, habe sich dafür zu einem Teil der Bernina-Nähwelt gemacht. Foundry interviewte Anwenderinnen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. Rund um den Globus seien sie alle durch einen gemeinsamen roten Faden verbunden: Von der Idee bis zur Fertigstellung geht es um die Inspiration, die Wahl der richtigen Materialien, die Planung, nächtelanges konzipieren, ausprobieren und abändern. Bis zur Fertigstellung ist jeder kreative Prozess von Big Days – grossen Momenten – geprägt – ermöglicht durch Bernina.

Es ist erwähnenswert, dass Bernina das Konzept des Relationship-Marketings gegenüber traditionellen Werbe- und Marketingansätzen bevorzugt, schreibt Foundry. Die neue ganzheitliche Plattform wird alle Bereiche der Kommunikation leiten und ist eine Ode an die Leidenschaft und Freude, die die Mitglieder der kreativen Community auf der ganzen Welt teilen.

Zum Auftakt der neuen globalen Markenplattform #ABigDay werden seit Juli 2023 die verschiedenen Testimonials und neuen Produktfilme in den wichtigsten Märkten vorgestellt. Foundry arbeitete mit lokalen Produktionsfirmen und Näh-Communitys vor Ort zusammen.

Fünf leidenschaftliche Näherinnen und Näher sind die Helden und Heldinnen des #ABigDay. Ihre individuellen kreativen Geschichten finden in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und der Schweiz statt. Die Kampagne zeigt die Einzigartigkeit eines jeden von ihnen – sie alle haben ihre eigenen besonderen Big Days.

«Das Schöne an dieser Kampagne ist für mich, dass sie die Freude am Nähen und die Bedeutung im Alltag unserer Kundinnen und Kkunden auf eine sehr emotionale, authentische und subtile Art und Weise kommuniziert. Jede Geschichte ist anders und sehr persönlich, findet aber bei unserer Zielgruppe weltweit Anklang und macht Bernina stolz darauf, Teil der Journey unserer KundenInnen zu sein. Die Umsetzungen zeigen das Nähen auf eine sehr farbenfrohe, emotionale, aber auch funktionale und nutzenorientierte Art und Weise und machen es relevant in einer Zeit, in der DIY ein Revival erlebt. Nicht nur um neue Projekte zu kreieren, sondern auch um gebrauchte Gegenstände zu recyceln und wiederzuverwenden», wird Claudia staber, Leiterin Internationales Marketing, Bernina International, zitiert.

Alexander Brown, Global Account Director und Partner Foundry North America, fügte hinzu: «Es war uns von Anfang an eine Ehre, mit dem globalen Team von Bernina zusammenzuarbeiten. Als wir unsere Interviews in sehr unterschiedlichen Märkten führten, wurde uns schnell klar, dass es eine Sache gibt, die sie alle eint: Sie alle sind inspirierte Macher; Menschen, die ihre Träume verwirklichen. Diese Erkenntnis verlangte von uns, die Menschen hinter der Maschine zu feiern und die Freude zu zeigen, die sie empfinden, wenn Bernina ihnen das Nähen erleichtert. Es war uns sehr klar, dass Bernina nicht nur «eine Nähmaschine» ist, sondern eine von Freude erfüllte Gemeinschaft, die andere einlädt, sich ihr anzuschliessen.»

Verantwortlich bei Bernina International: Claudia Staber (VP International Marketing), Annett Werner (Bernina Brand Manager), Matthias Fluri (Marketing & Sales Support), Svetlana Zollinger (Product Manager); verantwortlich bei Foundry: Alexander Brown (Global Consulting), Marta Kosiorek (Account Management), Nishant John (Creative Direction & Copywriting), Fieke Clinckemalie, Ruben Lopez Mata, Gustavo Frazao (Art Direction) Lilli Kahana (Creative Strategy), Arseniy Sahalchyk (Motion Design), Gregor Wollenweber (Production), Eva & Victoria (Passionate Sewers), Sacha Moser (Jack of all trades); Partner: Alexander Kirschner (Music Director), Silja Würgler John (Editor), Production Company New York: Lair Films, Thor Raxlen (Director); Production Company Switzerland/Germany: ROCC Films, Christian Martin Schäfer (Director), Christoph Wieczorek (DoP), Carsten Schönijan, Lukas Lienhard (Photographer); Product Production Company: Brosky Media , Manou Karapetsis (Director), Nino Michel (DoP), Marine Ruscio (Production); Production Company Oklahoma City: KNF Studio, Steve Jones (Director), Keaton Nye (DoP), Justin Hull (Photographer). (pd/wid)