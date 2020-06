Who’s Mcqueen Picture: Fünf neue Regisseure im Roster

Es fühle sich wie ein Neustart an, nach dem Lockdown mit fünf neuen Regisseuren im Roster arbeiten zu dürfen, schreibt Who’s Mcqueen Picture (MCQ) in einer Mitteilung. Mit Ari Zehnder, Fabian Weber und Nadia Marquard-Otzen sei die MCQ bereits mit diversen Produktionen durch Dick und Dünn gegangen. Jonas Vahls aussergewöhnliches visuelles Talent fasziniere und habe die Produzenten überzeugt, ihn aufzunehmen. Mit der feinfühligen Stina Lütz fühlen sich die Executive Producer und Brüder Clemens und Philipp Petersson mit ihren schwedischen Wurzeln «eh verwandt», wie sie schreiben.

Ergänzend dazu repräsentiert die MCQ das 16 Regisseure umfassende Roster von Merman exklusiv in der Schweiz. Merman ist ein in London ansässiges Production House, gegründet vom Award Winning Duo Sharon Horgan und Clelia Mountfort. «Das verleiht uns einen ordentlichen Schub an kreativen Möglichketen», hofft Partner und Executive Producer Clemens Petersson.

Merman versteht sich als Melting Pot der Genres - Branded Content, Commercial, Digital, Documentary, Feature Film und Television sind die Disziplinen, die unter einem Dach produziert werden. Die Regisseure von Merman – darunter Namen wie Asif Karpadia, Martin Krejci, Nicole Ackermann oder Vaughan Arnell - wurden weltweit mit unzähligen Auszeichnungen bedacht und die Produktion selber, nennt Statuen von BAFTA- und eine Emmy-Nominierung für die Hit-Show «Catastrophe» seine eigenen.

Die Balance des Angebots zwischen Schweizer und internationalen Regisseurinnen und Regisseuren und der verschiedenen Genres und Sparten soll Agenturen und Kunden eine vielseitige Möglichkeit, ihre Projekte und Kampagnen «in genau ihrem Tenor umsetzen zu lassen». (pd/eh)