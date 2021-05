Karling: Für den Jäger und Sammler in uns

Minnig ist eine familiengeführte Metzgerei in Bubikon am Bachtel. Das Metzgerhandwerk wird hier seit 1961 grossgeschrieben. Minnig ist stolz auf die Tradition und die hohe Qualität der Produkte. Diese Haltung begründet den Erfolg von Minnig, deren Produkte schweizweit täglich frisch an über 500 ausgewählten Verkaufsstellen angeboten werden.

Pünktlich auf die Grillsaison hat Karling zwei neue Plakat-Konzepte für Minnig erarbeitet, welche die Lust am Grillieren wecken sowie auf die Fleischqualität aufmerksam machen. Zum einen wurde ein Schlagzeilen-Konzept geschaffen, welches die Stärken von Minnig topaktuell und pointiert auf den Punkt bringt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.





Zum anderen läuft gleichzeitig eine mysteriöse Plakatkampagne, die auf ausgesuchten Bahnhöfen in der Deutschschweiz die Lust am Grillieren weckt. Ganz ohne Worte und Logo, aber dafür mit einem QR-Code. Denn die Plakate sprechen den Ur-Instinkt an, der in uns allen steckt: Vor einer Million Jahren hat der Mensch das Feuer entdeckt und angefangen, Fleisch zu grillieren. Deshalb übt der Anblick von Feuer und glühender Kohle eine magische Anziehungskraft auf uns aus. Diese nutzen wir, um die Leute ohne Worte auf die Grill-Webpage zu locken. Die wenigsten werden widerstehen können.

Verantwortlich bei Minnig: Karl Minnig, Nicolà Melcher; verantwortlich bei Karling: Rolf Helfenstein, Daniel Serrano, Patrick Suter. (pd/lom)