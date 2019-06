Gecko Communication: Für jedes Quartier das passende Sujet

Die neue Kampagne für das Hauptstadtbier ist seit einigen Tagen live. Das Besondere daran: Jede Plakatstelle wurde mit einem eigens dem Ort oder Quartier passenden Sujet besetzt. «Mein Dank geht an Naima Dähler von Medischneider Bern, die es geschafft hat, die relevanten Plakate in der Stadt überall am richtigen Ort zu platzieren», so Bene Abegglen gegenüber persoenlich.com. Viel zu sagen gebe es nicht, denn die 50 Plakate seien für Berner selbsterklärend. «Aussagen wie Hübeli, Du Noor, Breitsch oder Schwo kennt hier jeder und ist für Auswärtige nicht immer verständlich, was gewollt ist».

Passend zum aktuellen Wetter hat Abegglen das Motiv «Affenhitze» kreiert. «bernschnell haben wir das auch noch geschafft», so Abegglen.

Die Plakate hängen bis Ende August und werden mit einer Online-Kampagne unterstützt.

Verantwortlich bei der Brauerei Felsenau: Bernard Fuhrer (Geschäftsführer) Pierre Dubler (Diplom Biersommelier); Konzept/Kreation: Bene Abegglen; Agentur: gecko communication ag / Media: Mediaschneider Bern. (pd/eh)