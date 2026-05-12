Publiziert am 12.05.2026

Seit Montag läuft die zweisprachige Kampagne in zwei Kommunikationswellen im gesamten Kanton Freiburg. Sie richtet sich an Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sowie an Unternehmen und soll für Präventionsmassnahmen gegen Naturgefahren und Brände sensibilisieren.

Die Kampagne basiert auf drei Key Visuals, die je ein typisches Freiburger Gebäude zeigen – eine Villa, ein Bauernhaus und ein Unternehmensgebäude. Die Präventionsmassnahmen sind dabei als farblich abgehobene «Ergänzungen» der bestehenden Bauten dargestellt. Umgesetzt wurden die Visuals als vereinfachte, teils animierte 3D-Grafiken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagnenmittel werden über Tagespresse, Branding Walls, Display-Banner, Social Media, Native Ads, Paid Posts und Publikationen verbreitet. Die KGV bietet Eigentümerinnen und Eigentümern dabei sowohl Beratung als auch finanzielle Unterstützung in Form von Subventionen an. (pd/cbe)