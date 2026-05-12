Seit Montag läuft die zweisprachige Kampagne in zwei Kommunikationswellen im gesamten Kanton Freiburg. Sie richtet sich an Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sowie an Unternehmen und soll für Präventionsmassnahmen gegen Naturgefahren und Brände sensibilisieren.
Die Kampagne basiert auf drei Key Visuals, die je ein typisches Freiburger Gebäude zeigen – eine Villa, ein Bauernhaus und ein Unternehmensgebäude. Die Präventionsmassnahmen sind dabei als farblich abgehobene «Ergänzungen» der bestehenden Bauten dargestellt. Umgesetzt wurden die Visuals als vereinfachte, teils animierte 3D-Grafiken, wie es in einer Mitteilung heisst.
Credits
Kantonale Gebäudeversicherung Freiburg (KGV): Marc Choffet (Leiter Kommunikation), Yves-Laurent Blanc (Kommunikationsverantwortlicher); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Senior Berater & Digital), Samy Gatto (Art Direction), Yannic Sommer (Motion & Graphic Design), Emanuela Langenegger (Graphic Design); 3D-Produktion: Peter Tarka.