12.05.2026

Franz&René

Gebäude sollen sturmfest werden

Die Berner Agentur hat für die Kantonale Gebäudeversicherung Freiburg (KGV) eine 360-Grad-Kampagne lanciert.
Publiziert am 12.05.2026

Seit Montag läuft die zweisprachige Kampagne in zwei Kommunikationswellen im gesamten Kanton Freiburg. Sie richtet sich an Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sowie an Unternehmen und soll für Präventionsmassnahmen gegen Naturgefahren und Brände sensibilisieren.



Die Kampagne basiert auf drei Key Visuals, die je ein typisches Freiburger Gebäude zeigen – eine Villa, ein Bauernhaus und ein Unternehmensgebäude. Die Präventionsmassnahmen sind dabei als farblich abgehobene «Ergänzungen» der bestehenden Bauten dargestellt. Umgesetzt wurden die Visuals als vereinfachte, teils animierte 3D-Grafiken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagnenmittel werden über Tagespresse, Branding Walls, Display-Banner, Social Media, Native Ads, Paid Posts und Publikationen verbreitet. Die KGV bietet Eigentümerinnen und Eigentümern dabei sowohl Beratung als auch finanzielle Unterstützung in Form von Subventionen an. (pd/cbe)

Credits

Kantonale Gebäudeversicherung Freiburg (KGV): Marc Choffet (Leiter Kommunikation), Yves-Laurent Blanc (Kommunikationsverantwortlicher); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Senior Berater & Digital), Samy Gatto (Art Direction), Yannic Sommer (Motion & Graphic Design), Emanuela Langenegger (Graphic Design); 3D-Produktion: Peter Tarka.


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