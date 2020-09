UBS hat ihre «Life's Questions»-Kampagne neu gedacht und am 1. September weltweit gelauncht. Die Kampagne kombiniert die neu interpretierte Grundidee «Together we can find an answer» mit einem ebenfalls neu entwickelten, charakteristischen UBS-Design, welches die Wichtigkeit des Dialogs zwischen Kunden und der UBS ins Zentrum stellt.

Dem Launch vorausgegangen war «eine beispiellose Zusammenarbeit» nach dem bewährten «Power of One»-Prinzip zwischen dem TeamUBS in Zürich, der Mediaagentur SparkFoundry, der Designagentur Turner Duckworth sowie dem UBS-Brand-Management. Das Resultat dieser Zusammenarbeit ist «eine durch Klarheit und Einfachheit bestechende Kampagne, die auf zahlreichen Kanälen intelligent ausgespielt und laufend optimiert wird», heisst es in einer Mitteilung.

Verantwortlich bei UBS: Johan Jervoe, Winfried Daun; verantwortlich bei Publicis: Peter Moss, Lucas Conte, Urs Hirschi, Chinar Desai, Jasmin Kaur. (pd/cbe)