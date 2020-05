von Michèle Widmer

Seit Mittwoch ist klar: Bergbahnen, Campingplätze und die Schifffahrt können ab dem 6. Juni den Betrieb wieder aufnehmen. Graubünden Ferien reagiert sogleich auf den Beschluss des Bundesrates und kündigt gegenüber 20 Minuten eine gross angelegte Werbekampagne für den Sommer an.

Als Auftakt präsentiert die Tourismusorganisation einen Spot mit Gian und Giachen. Die bekannten Steinböcke crashen eine Medienkonferenz des Bundesrats und lassen Alain Berset und seine Amtskollegen kaum zu Wort kommen.

Ihre Botschaft: «D Berga hend offa». Zudem klopfen die beiden Sprüche wie: «Allegra, miar in Graubünda händ uhuere viel Tourismusgipfel» oder «Dr Koch ist scho weg im Fall, er isch scho ufm Weg noch Graubünde».

Wie bei der verantwortlichen Agentur Wirz zu erfahren ist, wurde der Film noch während der laufenden Pressekonferenz fertiggestellt. «Es war wichtig, dass die Pressebilder der Bundesrat-Pressekonferenz aus einem Guss mit unserem PR-Stunt kommen und wir auf die Welle der Aufbruchsstimmung in der Schweiz aufspringen. So konnten wir überraschend kommunizieren», sagt Alain Eicher, Executive Creative Director bei Wirz, zu persoenlich.com.

Auch wenn Gian und Giachen fürs Rednerpult zu klein sind, ist auffallend, dass die beiden im Clip nie ganz zu sehen sind. «Normalerweise erarbeiten wir in vielen Stunden Detailarbeit alles lipsync, animieren jeden einzelnen Muskel der Steinböcke und sorgen dafür, dass das Licht perfekt aufs Fell fällt. Am Mittwoch mussten wir vor allem schnell sein und darum ist auch die Animation reduzierter», fügt er an.

Der kurze Film ist auf allen Plattformen von Graubünden Ferien zu sehen. Anfang Juni soll dann die gross angelegte Sommerkampagne folgen. Auch dort werden Gian und Giachen eine Rolle spielen.