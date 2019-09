Wirz: Gian und Giachen locken Arbeitnehmer an

In Graubünden könne man nicht nur erholsame Ferien verbringen, sondern auch hervorragend leben und arbeiten. Denn hier hätten Weltmarktführer aus den verschiedensten Technologiebereichen ihren Sitz – und ihr Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitnehmern wachse, wie Wirz in einer Mitteilung schreibt. Darum rückt die breit angelegte Standortförderungs-Kampagne, die Wirz für die Marke Graubünden entwickelt und umgesetzt hat, die Vorzüge des Gebirgskantons als Lebens- und Arbeitsraum ins Zentrum.



Zum ersten Mal spannen dafür alle Akteure zusammen: Die Kommunikationsoffensive wird sowohl von der Marke Graubünden und der Tourismusorganisation Graubünden Ferien wie auch vom Amt für Wirtschaft und Tourismus, von der HTW Chur und führenden Hightechunternehmen aus der Region getragen.

Viel Content erstellt

Der Film «Schaffa» mit den Steinböcken Gian und Giachen diene dabei als eigentliches Dach der Kampagne. Ihre gewohnt humorvolle Abhandlung des Themas «Leben und Arbeiten» biete den Einstieg in einen «vielseitigen digitalen Content-Kosmos», so Wirz.



Herzstück ist ein reichhaltig gefüllter Hub, auf dem sich die Region und Unternehmen wie Hamilton, Trumpf, Cedes oder Integra Biosciences präsentieren. Zudem wurden über ein Dutzend lebensnahe Porträts von hochqualifizierten Arbeitnehmern aus dem In- und Ausland erarbeitet.

















So berichtet etwa eine Betriebsingenieurin, wie sie für den Job den langen Weg von Brasilien in die Alpen auf sich genommen hat – und dies, ohne auf ihre andere Passion, die Musik, verzichten zu müssen. Oder man erfahrt etwas über die aus Bambus gefertigten Angelruten, die der Urbündner Clau Deplazes nach der Arbeit an Sensoren für die Autoindustrie fertigt.

«In die gleiche Kerbe»

Abgerundet wird das Angebot mit Texten über den Innovationsstandort Graubünden und all jene Vorzüge, die die Alpenregion zur Naturmetropole machen. Die Inhalte werden als Engagement Ads im In- und Ausland programmatisch ausgespielt. «Wenn wir über die Jahre konsequent in die gleiche Kerbe schlagen, werden die Menschen Graubünden in vier Jahren auch als attraktiven Lebensraum und Arbeitsort wahrnehmen», sagt Geschäftsführer Gieri Spescha laut Mitteilung.



Livio Dainese, Co-CEO und Kreativchef von Wirz, streicht die Vielseitigkeit hervor: «Spannend an dieser Kampagne ist einerseits die Grundkonstellation mit der breiten Trägerschaft, andererseits die Substanz. Kreativität hat viele Gesichter – hier können wir sie auch in Bezug auf Digital Marketing und Content zeigen. Beides Bereiche, in denen Wirz besonders fit ist.»



Alle Inhalte sind unter dem Menüpunkt «Leben und Arbeiten» auch auf graubuenden.ch abrufbar. Der Content-Hub wird in den kommenden Monaten laufend erweitert.

