Monami: Gleich zwei Pitches gewonnen

New Biz für die junge Truppe: Monami, gross geworden im Social-Media-Bereich, mittlerweile in diversen Digitalfeldern unterwegs, darf gleich für zwei neue Kunden schalten und walten. Zum einen habe sie in einem mehrstufigen Verfahren einen Content-Pitch und den dazugehörigen, mehrjährigen Etat bei der Versicherung Zurich Schweiz gewonnen, zum anderen habe Monami beim Basler Health-Care-Unternehmen Doetsch Grether die Konkurrenten hinter sich gelassen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Während man im Hause Doetsch Grethers nun als Erstes die Digitalisierung der Schweizer Kondommarke Ceylor vorantreiben will und dafür unter anderem schon erfolgreich neue Kanäle initiierte, ist die Anforderung bei Zurich Schweiz mehr strategischer Natur. «Ob Content-Retainer oder Beratung: Die Digitalisierung ist und bleibt einfach spannend. Und wir freuen uns sehr, solch namhafte Brands mit Know-how und Kreativität unterstützen zu dürfen», so Monami-Gründer David Cappellini in der Mitteilung.

Zuwachs gibt es auch personell: Bis im Sommer sollen fünf bis sechs neue Stellen besetzt werden, die Agentur will somit auf rund 20 Leute anwachsen. Die neuen Funktionen kommen derweil querbeet daher. Denn: «Wir brauchen sowohl Strategen, als auch begnadete Tiktoker. Was es intern letztlich umso spannender macht», so Cappellini. (pd/eh)