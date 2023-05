Nachdem man mehrere Jahre mit reinem Onlineverkauf gewachsen ist, hat Muntagnard den Schritt gewagt und setzt nun mit ihrem ersten offiziellen Shop im Heimatkanton auf eine moderne Multichannel-Strategie. Ein wichtiger Schachzug des noch jungen Unternehmens, das damit in die Fusstapfen erfolgreicher Marken tritt, die sich als Direct-to-Consumer-Brand mit Onlinehandel und eigenen Brand Stores national und international etablieren konnten.

Die Produkte von Muntagnard zeichnen sich nebst dem rigorosen Nachhaltigkeitsansatz durch ihre unvergleichlichen Materialien und deren Haptik aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Daher sei es von Beginn an ein grosses Ziel des Bündner Unternehmens gewesen, die Produktentwicklungen in einem eigenen Shop erlebbar zu machen.

Und jetzt wurde dieser Flagship-Store laut Mitteilung «erfolgreich eröffnet». Und um die Bekanntheit der Marke und des Stores zu erhöhen, startet parallel zur Eröffnung am Pfingstmontag in Chur eine zweiwöchige Plakatkampagne, die in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur BrinkertLück Schweiz erstellt wurde und die die Markenwerte von Muntagnard auf elegante und zeitlose Art und Weise widerspiegelt.

«Heutzutage scheinen die meisten Unternehmen alle Lösungen im digitalen Umfeld zu suchen. Da wir als ursprünglich reine Onlinemarke bereits mit unserem Flagship-Store neue Wege gehen, wollten wir auch bei der Bewerbung das gewohnte Digitalmarketing ergänzen. Umso stolzer sind wir auf die stilvolle und auch bündnerisch humorvolle Umsetzung unserer ersten Plakatkampagne. Jetzt sind wir enorm gespannt, wie diese bei unserer Kundschaft ankommt», wird Dario Grünenfelder, Co-Founder Muntagnard, zitiert.

Dennis Lück, Gründer und Kreativ-Geschäftsführer von Brinkertlück Schweiz, fügt hinzu: «Muntagnard ist ein Aushängeschild im Schweizer Markt. Das Bingo-Wort ‹Nachhaltigkeit› wird hier mit 100-prozentiger Konsequenz gelebt. Wir als Werteagentur freuen uns, diese Marke in die Zukunft zu begleiten.» (pd/cbe)