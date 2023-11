Weihnachtskampagnen: Grosses Comeback eines kleinen Stars

Dieser Tage hat ein erster Teaserfilm in der Migros-Community bereits für Spekulationen gesorgt (persoenlich.com berichtete). Nun folgt die Gewissheit: Migros und die Agentur Wirz bringen gemeinsam Wichtel Finn zurück. Seine ersten beiden Filme sind viral gegangen und haben weltweit Millionen von Menschen berührt. Danach wurde es ruhig um den Wichtel, wie es in einer Mitteilung heisst. Dennoch hätten Fans bis heute immer wieder nach einer weiteren Weihnachtsgeschichte mit Finn gefragt. Dieser Wunsch werde ihnen nun erfüllt.

«An Weihnachten wollen wir nicht nur eine schöne Geschichte erzählen, sondern daran erinnern, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein», wird Giovanna Colucci, Senior Projektleiterin bei der Migros, in der Mitteilung zitiert. «Und das machen wir in diesem Jahr mit dem kleinen Wichtel Finn, der alles dafür tut, den Traum eines kleinen Mädchens zu erfüllen.»

Lorenz Clormann, Executive Creative Director bei Wirz, ergänzt: «Der empathische Finn erkennt in der Story sofort, dass der scheinbar kleine Wunsch des Mädchens für sie die ganze Welt bedeutet. Und zeigt gleich auf, dass wirklich jeder einen grossen Unterschied im Leben seiner Mitmenschen machen kann – sogar ein kleiner Wichtel.»

So lautet das diesjährige Motto der Kampagne: «Machen wir Träume wahr». Auf der – in Zusammenarbeit mit der Agentur Mutabor kreierten – Weihnachtsplattform kann man Menschen aus dem eigenen Umfeld ab dem 19. November nominieren, denen man zusammen mit der Migros einen Traum erfüllen will. Dabei kann aus einer Vielzahl an Traumkategorien ausgewählt werden: zum Beispiel eine lang ersehnte Reise, eine neue Einrichtung fürs Kinderzimmer, kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr. Die Migros prüft die Vorschläge und macht anschliessend so viele Träume wie möglich wahr.

Sechs Kurzfilme

Finn spielt nicht nur im Fernseh- und Onlinefilm die Hauptrolle, sondern taucht auch in weiteren Kanälen auf. Sechs kurze Onlinefilme mit Finn führen in die Weihnachtswelt der Migros auf den Weihnachts-Hub und machen Lust auf Weihnachten. In eigens produzierten DOOHs untermalt Finn die Sortimentskompetenz der Migros. Auf Social Media sowie TikTok sorgt der Migros-Wichtel mit extra Content für eine weihnachtliche Atmosphäre und viele Jö-Momente während der Adventszeit. Und natürlich findet man den Wichtel auch am POP und auf Display Ads.

«Mit Finn haben wir einen starken, emotionalen Charakter, mit welchem wir auf hervorragende Weise Image und Sortimentskompetenz auf allen Kanälen miteinander verbinden können», so Nuria Grab, Senior Projektleiterin bei der Migros.

Die Kampagne ist ab sofort in der ganzen Schweiz zu sehen.

