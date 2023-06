Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am Sonntag mit 59,1 Prozent dem Klimagesetz deutlich zugestimmt. Unter dem Dach der Allianz Schweizer Wirtschaft für das Klimagesetz haben sich mehr als 70 Wirtschaftsverbände und Unternehmen aus allen Branchen für ein Ja an der Urne starkgemacht. CRK hat die erfolgreiche Wirtschaftskampagne für das Klimagesetz konzipiert und umgesetzt, heisst es in einer Mitteilung am Montag. Die Kampagne hat die Vorteile und Chancen des Klimagesetzes aufgezeigt und eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für ein klares Ja mobilisieren können.