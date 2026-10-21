Zürcher Journalistenpreis: Rafaela Roth neu in der Jury

Publiziert am 21.10.2026

Der Stiftungsrat des Zürcher Journalistenpreises hat Rafaela Roth zum neuen Mitglied der Fachjury gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Paula Scheidt an, die der Jury fünf Jahre lang angehörte, heisst es in einer Mitteilung.

Roth, Jahrgang 1987, studierte Germanistik, Religionswissenschaften und Journalismus in Bern, Zürich und Winterthur. Ihren Einstieg in die Medien machte sie beim damals neu gegründeten Newsportal Watson. 2017 wechselte sie zum Tages-Anzeiger. Seit 2020 arbeitet sie bei der «NZZ am Sonntag», zunächst im Ressort Hintergrund, inzwischen als Reporterin und Kolumnistin beim Magazin. 2025 wurde sie als «Gesellschaftsjournalistin des Jahres» ausgezeichnet.

Der siebenköpfigen Jury gehören neben Roth Dirk Schütz (Präsident), Larissa Rhyn, Doris Kleck, Brigitte Hürlimann, Simon Jacoby und Cedric Fröhlich an. Die nächste Verleihung findet am 25. Mai statt. (pd/spo)