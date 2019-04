von Redaktion persoenlich.com

Das Gespräch fand in der Café Bar Plüsch in Zürich statt (Kamera und Schnitt: Christian Beck/Design: Corinne Lüthi)





In der Überschussfonds-Kampagne der Mobiliar (oder kurz «ÜBF»-Kampagne) erzählen zwei Werbespots die Geschichte von Beinaheschäden. Sei es die Rakete – die nicht ins, sondern durchs Haus fliegt – oder die Nordic-Walking-Gruppe, die gekonnt ein Pärchen mit ihrem Aquarium umwalkt. Im Zentrum steht die Botschaft: «Ob Schaden oder nicht – wir beteiligen Sie am gemeinsamen Erfolg» (persoenlich.com berichete).





Wolfgang Bark ist seit 2016 für Jung von Matt/Limmat tätig, seit 2018 als Executive Creative Director. Vorher war er bei Wirz, Havas Worldwide Zürich, Grey Düsseldorf und Scholz&Friends in Hamburg. Das langjährige ADC-Mitglied hat zahlreiche internationale Preise gewonnen, unter anderem für die Literaturkritik von Helmut Karasek für den Ikea-Katalog.



«Creative Coffee» ist das neue Video-Format von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon, in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.