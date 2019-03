In eigener Sache: Im «Creative Coffee» sprudeln die Ideen

Inspiration und kreative Gedanken: In unserem neuen Videoformat «Creative Coffee» sprechen wir über ungewöhnliche Ideen, insbesondere in der Werbung. Im Zeitalter von SEO, Content-Marketing oder Webanalytics ist es anspruchsvoller geworden, Werbekampagnen zu erklären. Wie kann eine Kampagne in Echtzeit adaptiert werden? Worin liegt die kreative Idee? Mit welchen Tools erfolgt das Targeting bei einer Abverkaufskampagne? Wie geht Growth Hacking? Solche Fragen wollen wir mit Kommunikationsprofis besprechen, in lockerer Atmosphäre bei Espresso, Chai Latte oder Filterkaffee.

persoenlich.com setzt dafür auf Bewegtbild. Denn ein Videogespräch eignet sich sehr gut dafür, Details – auch handwerkliche oder technische – anschaulich zu erklären, allenfalls auch über Folien aus Präsentationen oder Abbildungen, die unsere Gesprächspartner per Tablet oder auf ihrem Smartphone vorführen können.

Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils bei uns in Zürich-Wiedikon, in der Cafebar «Plüsch», sozusagen unserem Stammlokal gleich um die Ecke.

Den Start macht nächste Woche Manuel Wenzel. Er ist als Executive Creative Director von TBWA\Zürich massgeblich mitverantwortlich für die am Donnerstag mit dem «Poster of the Year 2018» ausgezeichnete Kampagne zum 50-Jahr-Jubiläum von McDonald's (persoenlich.com berichtete). (eh)