Die Berufsbildungskampagne BerufsbildungPlus.ch des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat seit dieser Woche einen neuen Auftritt. Neben der überarbeiteten Kampagnenwebsite, zahlreichen Social-Media-Massnahmen und dem Sujet- generator, mit dem Jugendliche, Eltern und Lehrbetriebe an der Kampagne mitwirken können, wird die Botschaft «Auf dem Berufsweg zum Ziel» über einen Spot im TV, Kino und online verbreitet. Darin erzählt Ali Oskan gemäss einer Mitteilung beispielhaft die «wahre Geschichte» seiner Tochter Elif Oskan, die sich – trotz anfänglicher Vorbehalte des Vaters – für eine Lehre als Köchin entschied. Heute führe sie erfolgreich ihr eigenes Restaurant – das Gül Restoran in Zürich.

Die Kampagne sensibilisiere Eltern für die Stärken der Berufsbildung und zeige auf, «dass Jugendliche, die eine berufliche Grundbildung absolvieren, beste Aussichten auf eine erfolgreiche Karriere haben». Die Fokussierung auf die Rolle der Eltern im Berufswahl- prozess komme nicht von ungefähr. Das Konzept baue auf den Forschungsergebnissen der Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm auf. «Oftmals geben Eltern ihren Sprösslingen vor, was sie machen sollen. In solchen Fällen haben Kinder dann Hemmungen, ihre eigenen Interessen zu entdecken, auszudrücken und weiter zu verfolgen», lässt sich Kampagnentestimonial Margrit Stamm im Blog von BerufsbildungPlus.ch zitieren.

Kooperation dreier MYTY-Agenturen

Für die Kampagne spannten CRK, Hutter Consult und The House – die drei Schweizer Agenturen der MYTY Group – zusammen. Als Gewinner des Pitchs für das Gesamtmediamandat konzipierte und realisierte The House zusammen mit den Social Media Expertinnen und Experten von Hutter Consult die Kampagne im Paid-Bereich. CRK hatte dabei den strategischen, kreativen und kommunikativen Projekt-Lead. Von Anfang an dabei war gemäss Mitteilung auch die Westschweizer Agentur Trio, welche für die konzeptionelle und inhaltliche Adaptierung der Kampagne in der Romandie verantwortlich ist.

