Evoq: Im Zeichen der gemeinsamen Bergerlebnisse

Bächli Bergsport wird 50 Jahre alt. Die Agentur Evoq hat für das Jubiläumsjahr eine crossmediale Kampagne entwickelt, welche die menschlichen Beziehungen im Bergsport ins Zentrum stellt. Denn für die meisten Alpinistinnen und Bergsteiger geht es um viel mehr als Sport: Die Berge sind eine lebenslange Leidenschaft, die sie mit wichtigen Menschen teilen. «Wir wollten aus dem Bächli-Jubiläumsjahr keine beschauliche Rückblende machen, sondern eine Hommage an die Menschen, mit denen wir in die Berge gehen. Denn Bergsteigen ist Teamwork», wird Jan Maurer von Bächli Bergsport in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne startet Ende April mit der Saisoneröffnung für den Sommer 2024. Das Jubiläumsmotto #zusammenunterwegs ist der Anker der gesamten Kampagne und begleitet durch das ganze Jubiläumsjahr. In Inseraten, TV-Spots, Plakaten oder auf Social Media dreht sich alles um die gemeinsamen Bergerlebnisse und die Beziehungen, die am Seil und am Berg geknüpft werden – sei es auf Hochtouren, beim Klettern, Trailrunning oder Wandern. Das Bächli-Logo wird dabei durch die Jahreszahl 1974 ergänzt, «denn das Unternehmen ist stolz, seit 50 Jahren eine fixe Grösse im Schweizer Bergsport zu sein», wie es heisst.

Auf einer speziellen Landingpage kommt die Community zu Wort: Zwillingsbrüder, Mutter und Tochter, Ehepaare, beste Freundinnen oder auch Bächli-Mitarbeitende erzählen ihre ganz persönlichen gemeinsamen Berggeschichten. Das Storytelling wird auch auf das Kundenmagazin «Inspiration» und Social Media ausgeweitet. Schliesslich drückt #zusammenunterwegs aber auch den Bächli-Spirit aus: die Mitarbeitenden prägen seit jeher das Unternehmen. Sie sind es auch, die gemeinsam mit Partnern und Kundinnen den Schweizer Bergsport weiterentwickeln.

Verantwortlich bei Bächli Bergsport: Jan Maurer (Marketingleiter); verantwortlich bei Evoq: Christian Sutter (Mandatsleitung), Susanne Pfäffli (Creative Direction und Text), Gianluca Flütsch (Art Direction), Alexandra Christian (Grafik), Tom Malecha (Filme von Draussen, Fotografie und Film). (pd/cbe)