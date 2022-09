Wenn andernorts irgendwann zwischen Herbst und Frühling der Winter Einzug hält, herrscht in Biel bereits tiefste Eiszeit. Ein Ticket zu einem der Spiele des EHC Biel ist für jede und jeden Sportbegeisterten am Jurasüdfuss ein Must-have und die Arena für die ganze Region der absolute «Place to be». Trotz dicht gedrängtem Match-Programm wird jedes Heimspiel beworben. Schliesslich sollen ja die Fans keine Partie ihrer Lieblinge verpassen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur In Flagranti.



Die Matchwerbung wird im Grossraum Biel-Seeland auf zahlreichen klassischen und digitalen Kanälen ausgespielt.





Verantwortlich beim EHC Biel: Daniel Villard (CEO), Thomas Burkhardt (Marketing Director); verantwortliche Agentur: In Flagranti; Fotograf Handschuh: Stephan Bögli; Fotograf Landschaft: Stephan Weber; Animation: Julien Joliat. (pd/cbe)