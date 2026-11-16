Publiziert am 16.11.2026

Caritas Schweiz lanciert am Montag eine Kampagne zu ihrem 125-jährigen Bestehen. Sie läuft bis zum 7. Dezember und trägt den Titel «Damals wie heute. Gemeinsam gegen Armut. Seit 125 Jahren in der Schweiz und weltweit.» Konzipiert hat sie die Agentur One Marketing, wie diese mitteilt.

Die Kampagne arbeitet mit Fotografien aus Hilfsprojekten verschiedener Jahrzehnte. Jeweils zwei Aufnahmen werden zu einem einzigen Motiv verschmolzen. Eine Zeitachse ordnet die abgebildeten Hilfeleistungen zeitlich ein. Damit will Caritas Schweiz die Kontinuität ihrer Arbeit zeigen.

Die Kampagne wird über verschiedene Fundraising- und Kommunikationskanäle ausgespielt und ruft zu Spenden auf. Um die Ausgaben als Non-Profit-Organisation zu bündeln, beschränkt sich die Aussenwerbung auf die Ballungszentren in der Deutsch- und Westschweiz.

Livia Leykauf, Leiterin Abteilung Kommunikation bei Caritas Schweiz, erklärt in der Mitteilung, man habe keine klassische Jubiläumskampagne gewollt, die nur zurückblicke. One Marketing habe eine Idee entwickelt, die die Geschichte würdige und zugleich nach vorne schaue. (pd/spo)