Publiziert am 15.05.2024

Das Erfrischungsgetränk Sprite von The Coca-Cola Company präsentiert im Rahmen der Werbekampagne «Irresistible Taste» europaweit eine verfeinerte Rezeptur für Sprite «Regular». Gleichzeitig führt das Unternehmen die zuckerfreie Variante Sprite «Zero Sugar» neu auch in der Schweiz ein. Sprite lädt laut einer Mitteilung dazu ein, die eiskalte Erfrischung auf eine neue Weise zu erleben und lanciert diesen Sommer hierzulande auch die in anderen Märkten bereits etablierte «Heat Happens»-Kampagne. Sowohl Sprite «Regular» mit verbessertem Geschmack als auch Sprite «Zero Sugar» sind ab sofort schweizweit erhältlich.

Mit Blick auf die Markteinführung erklärt Katharina Westphal, Brand Managerin für Sprite in der Schweiz: «Das Rebranding von Sprite markiert einen aufregenden neuen Abschnitt für die Marke. Wir haben mit Leidenschaft an der Verfeinerung der Rezeptur gearbeitet, um sicherzustellen, dass jeder Schluck ein genussreiches Erlebnis ist. Unser Ziel ist es, die Erfrischung neu zu definieren und unseren Kund:innen eine noch ansprechendere Sprite-Erfahrung zu bieten.»

Die Kampagnen «Irresistible Taste» und «Heat Happents» sollen Konsumentinnen und Konsumenten «die erfrischende Wirkung von Sprite» in jenen Momenten erleben lassen, in denen sie sie am meisten brauchen, wie es in einer Mitteilung heisst. So sind in den Werbevideos beispielweise Protagonistinnen und Protagonisten in einer überfüllten U-Bahn im Sommer oder in der eigenen Wohnung zu sehen, nachdem der Hund gerade die Lieblingssneaker kaputt gemacht hat.

In den Key Visuals und Videos der Kampagne werden die prickelnde Kohlensäure und Frische der neuen Sprite durch Bläschen und Geräusche wie das Klirren von Eis oder das Zischen beim Öffnen einer Dose auf spielerische Art und Weise aufgegriffen, heisst es weiter.

Sprite «Heat Happens» und «Irresistible Taste» werden den neuen Geschmack schweizweit über eine einjährige Experiential-Marketingkampagne vermitteln, die unter anderem Produkttests beinhalten und Sprite mit einer Kommunikationsplattform, digitaler Aussenwerbung, Onlinevideos und Social-Media-Inhalten vor allem bei der Generation Z fest verankern sollen. Katharina Westphal: «Mit der neuen Kampagne möchten wir ein echter Partner für die Generation Z werden und ihnen helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Unser Ansatz ist einfach: Wir zeigen die Erfrischung in den hitzigsten Momenten, anstatt nur davon zu erzählen.» (pd/cbe)