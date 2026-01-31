Todesfall: Jean Etienne Aebi ist gestorben

Publiziert am 31.01.2026

Jean Etienne Aebi wurde am 4. Juni 1945 geboren. Der passionierte Werber prägte mit seinen Agenturen Aebi & Partner, ASGS/BBDO, Aebi/BBDO, Aebi, Strebel und danach als Kreativchef von Publicis die Schweizer Werbegeschichte während gut drei Jahrzehnten wie nur wenige andere. Zudem hinterliess er im ADC als langjähriges Mitglied und leidenschaftlicher Präsident seine Spuren.

Nach seinem Abschied aus der Branche fand er in den letzten zehn Jahren sein Glück als konzeptioneller Künstler und vor allem als Singer-Songwriter mit diversen Blues-Alben. Jean Etienne Aebi war der ältere Bruder des ehemaligen Wirz-CEO Geri Aebi. Im vergangenen Spätsommer gab er im Zürcher Seefeldquartier sein letztes Konzert vor alten Wegbegleitern, was zugleich sein letzter öffentlicher Auftritt war. persoenlich.com gewährte er dabei noch ein kurzes Interview.

Verschiedene Kultkampagnen

Unter seiner Ägide entstanden einige der populärsten Kultkampagnen wie diejenigen für Toni Joghurt «Das im Glas», Die Mobiliar «Liebe Mobiliar …» (Schadenskizzen), ZVV «Richtig verkehrt» («Ich bin auch ein …»), Migros «M'08 Die Fanmeisterschaft», Nachrichtenmagazin Facts (Röntgenbilder) und viele mehr. Die Anzeigenserie «Personalities» für Vitra hängt unter anderem in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York.

Jean Etienne Aebi sass in den Jurys der meisten Kreativwettbewerbe, war selbst einer der höchstdekorierten Konzepter und «Werbemann des Jahres» in Deutschland und der Schweiz. Er war Vorstandsmitglied des Art Directors Club of Europe und Präsident des ADC Schweiz. Aebi dozierte unter anderem an der Universität St. Gallen, der HWZ Zürich, der Hochschule für Gestaltung und Kunst, der ADC/BSW Kreativschule und am European Creative Communications Congress. Er war Autor des Sachbuch-Bestsellers «Einfall oder Abfall».

Zu unbekannten Ufern aufgebrochen

Neben der beruflichen Aktivität fand er immer wieder zurück zu seinen Wurzeln als Gestalter – in Design und Kunst (Minimal Art, Hard Edge). Ab 2009 fokussierte er sich auf das bildnerische Schaffen. In seinem Facebook-Profil schrieb er: «In der Werbung zu unbekannten Ufern aufgebrochen, damit alles erreicht, was man erreichen kann, alles gewesen, was man sein kann, alles gemacht, was man machen kann, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Als Bildermacher heute nichts mehr ausser eigene Erwartungen, eigene Massstäbe, eigene Möglichkeiten, nichts als das nächste Bild, der nächste Traum, nichts als wieder: der Weg ist das Ziel.» (ma)



Die letzte persönliche Lebenserinnerung von Jean Etienne Aebi erscheint übernächste Woche in der persönlich-Printausgabe von Februar.