Porsche Zentrum Zug: Jedem Mitarbeitenden sein Plakat

Publiziert am 17.06.2024

Im Zentrum der Kampagne «104 Charakter. 1 Team. Driven by Dreams» stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Porsche Zentrums Zug, heisst es in einer Mitteilung. Jede und jeder ziert ein eigenes Plakat. Diese waren für zwei Wochen an 104 Stellen wenn möglich in der Nähe des Wohnortes des jeweiligen Mitarbeitenden platziert.











Dies verstärkte die persönliche Note der Kampagne und brachte den Stolz der Mitarbeitenden und ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen zum Ausdruck. Der Slogan "One Team. Driven by Dreams" war zentral platziert, um die neue Vision des Porsche Zentrums Zug hervorzuheben.

Dazu gab es ein Gewinnspiel. Die Teilnahme erfolgte über einen auf dem Plakat gedruckten QR-Code. Diese Interaktivität förderte das Engagement und verstärkte die Bindung zu den Kunden, so das Porsche Zentrum.





«Die Kampagne war ein grosser Erfolg. Wir erhielten positive Rückmeldungen von Kunden und Mitarbeitenden gleichermassen. Viele Mitarbeiter fotografierten sich vor ihrem eigenen Plakat und stellten diese online», schreibt das Porsche Zentrum Zug. Die Sichtbarkeit des Porsche Zentrums Zug in der Zentralschweiz sei durch die Plakate signifikant erhöht worden. (pd/spo)