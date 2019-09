Der Unternehmenszweck von Swiss Life sei es, Menschen zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gehe Swiss Life auf jeden einzelnen ein: mit individueller Vorsorge- und Finanzberatung.

Dies sei der Kern des neuen Markenauftritts von Ruf Lanz, der 2018 mit einer grossangelegten Out-of-Home-Kampagne lanciert wurde. «Er bringt das Leben der Menschen mit Swiss Life zusammen und personalisiert so die Marke auf unverwechselbare Art», wie Ruf Lanz in einer Mitteilung schreibt.

Nun folgt die Fortsetzung auf digitalen und analogen Plakatflächen in der ganzen Schweiz. Angesprochen werden die Menschen nicht mehr wie in der ersten Welle mit ihren Vornamen, sondern anhand ihrer selbstbestimmten Zugehörigkeit zu einer Szene oder Gruppe: vom Hipster bis zum Jasser, vom Parkplatzsucher bis zur Pendlerin. 30 verschiedene Motive sind so entstanden.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen Doppelplakate wie «Optimists Life/Pessimists Life», Spezialplatzierungen wie «Um-die-Ecke-Denkers Life» (siehe unten). Oder augenzwinkernde Sujets wie «Plakatignorierers Life» (siehe Bildstrecke oben).

So will Swiss Life der ganzen Schweiz erneut zeigen, dass sie individuell auf die Menschen eingeht und verknüpft das selbstbestimmte Leben unverkennbar mit der Marke.

Verantwortlich bei Swiss Life: Die Teams von Swiss Life und Swiss Life Asset Managers; verantwortlich bei Ruf Lanz: Danielle Lanz, Markus Ruf (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Christian Stüdi, Markus Ruf (Text), Armin Arnold, Philipp Tschirren (Grafik/Typografie), Marc Gooch, Lara Cavelti (Beratung). Motion-Design: Drastik, Simon Wick, Anita Roth. Media: ZipMedia, Caroline Nünlist. (pd/eh)