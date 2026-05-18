Der Kampagnen-Claim «A New Story begins» zog sich von der Schaufensterbeschriftung über Plakatmotive bis zur Zeitungsanzeige. Die handgeschriebene Typografie bildete dabei den gestalterischen Kontrapunkt zum reduzierten Schwarz-Weiss-Corporate-Design der Dachmarke.
«Wir denken Kommunikation nicht in Einzelaktionen, sondern im Zusammenhang – wir finden Geschichten, wo andere nur Angebote sehen», lässt sich Kasper Kobel von Hella Studio zitieren, das zusammen mit Sofies Kommunikationsdesign schon die Dachmarke entwickelt hat (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)
Credits
Verantwortlich beim Verein Dachmarke Kaiserhaus: Nicole Steiner (Erlebnis), Severin Aegerter (Gastro), Michel Hueter (Handel); verantwortlich bei Sofies Kommunikationsdesign: Enzo Moser, Roger Steck, Stefan Wolf; bei Hella Studio Creative Services: Kasper Kobel, Joëlle Lehmann, Lars Luginbühl, Emma Isolini; verantwortlich in der Produktion: Rainer Brenner (Text), Joëlle Lehmann, Mirjam Graf, Thomas Telley (Fotografie), Grafilu (Illustration), Marke17 (Programmierung): Pasquale Li Voti und Thomas Rutz.