Ruf Lanz: Kampagne für Hiltl mit Google-Maps-Ästhetik

Hiltl in Zürich ist gemäss Guiness-Buch der Rekorde das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Seine Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1898. Zu jener Zeit galten Vegetarier in der Gesellschaft als Sonderlinge, und der Volksmund nannte das Lokal «Wurzelbunker».

Heute boomt die vegetarische und vegane Küche, und Vegi-Restaurants schiessen wie Pilze aus dem Boden.

Seit 2006 sorgt Ruf Lanz als Leadagentur dafür, dass die Marke Hiltl in aller Munde bleibt und erinnert immer wieder daran, wer das Original ist.

Die Kampagnen wurden national und international vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem «Evergreen» des Art Directors Club Switzerland für kontinuierlich spriessende Kreativität, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt.

Zum 125-Jahr-Jubiläum fordert die Kreativagentur nun mit vegetarischen Versionen des bekannten Google-Maps-Markers dazu auf, das älteste vegetarische Restaurant der Welt zu finden.





Die Kampagne erscheint in englischer Sprache, denn Hiltl sei auch bei Tourist*innen (die nach der Pandemie gerne wieder nach Zürich kommen) ein gesuchtes Ziel, schreibt Ruf Lanz in der Mitteilung zur aktuellen Kampagne.

Visuell wurde die Kampagne in zwei Versionen umgesetzt: Zum einen in einer lokalen Versionen mit der Ansicht von Zürich, zum anderen in einer internationalen Version mit dem Google-Maps-Marker an der richtigen Stelle auf der Erdkugel.