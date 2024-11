Publiziert am 05.11.2024

Am 24. November stimmt Basel-Stadt über die Musikvielfalt-Initiative ab. Diese fordert, dass mindestens ein Drittel der öffentlichen Förderung an das freie Musikschaffen geht. Obwohl das vielfältige Musikangebot massgeblich in der freien Szene entsteht, geht der Löwenanteil der staatlichen Mittel woanders hin: Basel fördert zu rund 90 % Orchester und Institutionen der Klassik.





Vielfalt statt Einfalt steht auch im Zentrum der Kampagne, die sich in der heissen Phase vor der Abstimmung befindet und auf verschiedenen Kanälen wie Plakaten, Banner, Print und Social zu sehen ist. Auch der Kampagnenspot, der online und in Basler Kinos läuft, macht unmissverständlich klar: Wenn wir uns nicht für Vielfalt einsetzen, wirds schnell langweilig. (pd/nil)