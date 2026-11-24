Publiziert am 24.11.2026

Empa-Direktorin Tanja Zimmermann nahm den Preis am 26. Wirtschaftsforum der FRZ Flughafenregion Zürich zusammen mit Nathalie Casas und Lorenz Herrmann entgegen. Überreicht wurde er von FRZ-Präsident André Ingold. Mit dem Award zeichnet das Wirtschaftsnetzwerk Leistungen aus, die der Flughafenregion einen wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Mehrwert bringen.

Die Laudatio hielt Mercedes Rittmann von Saint-Gobain, Mitglied des FRZ-Fachbeirats Nachhaltigkeit. Laut Mitteilung verwies sie auf die Verbindung von Forschung und praktischer Anwendung, auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit und auf Frauen in technischen Führungsfunktionen. Zimmermann stellte als Beispiele CO2-negative Baumaterialien, Sensorsocken zur Überwachung frühgeborener Babys und flexible Dünnschicht-Solarzellen vor. Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt beschäftigt rund 1100 Mitarbeitende an den Standorten Dübendorf, St. Gallen und Thun. Zimmermann leitet sie seit Juni 2022. Der Bundesrat hat sie für die Amtsperiode bis Mai 2030 bestätigt.

VBS-Vorsteher Martin Pfister bezeichnete im Gespräch mit Inhauser Sicherheit als Voraussetzung für Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg. Die Schweiz sei weiterhin sehr sicher, müsse angesichts der veränderten internationalen Lage aber mehr dafür tun. Cyberangriffe, Desinformation und die Gefährdung kritischer Infrastrukturen erforderten eine Zusammenarbeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Den Flughafen nannte er als Beispiel dafür, welche wirtschaftlichen Folgen Störungen haben können. Von den Unternehmen forderte Pfister, ihre Systeme zu schützen und den Mitarbeitenden die Erfüllung ihrer Dienstpflicht zu ermöglichen. Zudem verwies er auf den Modernisierungsbedarf der Armee.

Weitere Referate hielten FIS-Generalsekretär Urs Lehmann und Lena-Lisa Wüstendörfer, Music Director des Swiss Orchestra und Intendantin von Andermatt Music. Lehmann zog anhand seines Abfahrtsweltmeistertitels 1993 in Morioka Parallelen zwischen Spitzensport und Unternehmensführung. Wüstendörfer verglich Orchester mit Unternehmen und zeigte mit Filmausschnitten von Herbert von Karajan, Carlos Kleiber und Gustavo Dudamel unterschiedliche Führungsstile. Eröffnet hatten den Anlass Ingold und die stellvertretende Geschäftsführerin Halime Memishi Fetishi. Das Schlusswort hielt Geschäftsführerin Rahel Kindermann Leuthard.

Für Autismus Schweiz kamen 11’611 Franken zusammen: Die Gäste spendeten 6611 Franken, die FRZ steuerte 5000 Franken bei. Mit dem Forum startete das Netzwerk zudem die Aktivitäten zu seinem 15-Jahr-Jubiläum. Ingold verwies dabei auf die Zusammenarbeit der 14 Städte und Gemeinden unter dem Label New Zurich. Diese komme ohne Gemeindefusion oder zusätzliche Verwaltung aus. (pd/cbe)