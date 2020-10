Im Fokus der Kampagne von Wunderman Thompson stehen nicht hippe Start-ups, sondern bodenständige Geschäftsideen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Mit einer massgeschneiderten digitalen Kampagne holt Wunderman Thompson engagierte Menschen ab, die sich gerade mit der Idee befassen, ein eigenes Unternehmen zu gründen und auch jene, die bereits mit beiden Beinen mitten in der Selbstständigkeit stehen.

324 Videovarianten mit plakativen, animierten 3D-Schriftzügen sprechen unterschiedlichste Branchen an und bringen die Botschaft auf den Punkt. Egal, ob eigene Gelateria, eigene Autogarage oder eigenes Treuhandbüro: Das Startangebot mache es allen Gründerinnen und Gründern leichter.







Die Kampagne entstand zusammen mit dem Kunden in Collision-Arbeitsweise und ist ab sofort in der ganzen Schweiz auf allen relevanten digitalen und sozialen Kanälen zu sehen. Für den optimalen Impact werden gezielt Menschen in der Gründungsphase angesprochen und mit geschicktem Retargeting vom Angebot über die Vorteile bis hin zum Abschluss geführt.

Verantwortlich bei Postfinance: Mario Agostino, Lisa Rohrer, Simon Mühlethaler, Marco Serratore, Mattia Buetikofer, Vivien Kaufmann; verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (CCO), Michael Gallmann (Art Direction), Julia Staub (Text), Saskia Kremser (Strategie), Eveline Hagenbuch (Beratung), Katharina Seiler (DTP), Marlon Perini (Programmierung), Robert Rauchfuss (Motion Design); Media: Webrepublic. (pd/lol)