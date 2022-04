Migros: Ex-Chef lanciert Anti-Alkohol-Kampagne

Am 4. Juni lässt die Migros ihre 2,3 Millionen Genossenschafter darüber abstimmen, ob es in den Supermärkten künftig Alkohol zu kaufen geben soll (persoenlich.com berichtete). Wie Recherchen der NZZ am Sonntag zeigen, hat der frühere Migros-Direktor Herbert Bolliger in den letzten Wochen ein kleines Team aus pensionierten Migros-Mitstreitern zusammengetrommelt, welche das verhindern wollen. Sie nennen sich «Gruppe für die M-Werte».

«Wir sind derzeit daran, eine bescheidene, aber effektive Kampagne zu konzipieren», sagt Bolliger. Dem Vernehmen nach ist er für die Finanzierung zuständig und wird sich auch persönlich daran beteiligen. «Es gibt einige Menschen, denen die Werte von Gottlieb Duttweiler etwas wert sind.»

Der Aktivismus des ehemaligen Chefs sorgt intern für Irritationen. So wollte Herbert Bolliger im hauseigenen Migros Magazin Inserate schalten, die für ein Nein werben. Das lehnte die Migros-Chefetage ab. Bolliger sagt zur NZZ am Sonntag: «Ich begreife nicht, warum wir nicht im Migros Magazin inserieren dürfen.»

Gegner von Migros-Alkohol werben Genossenschafter an

Auch Das Blaue Kreuz macht in einer Kampagne Stimmung gegen die Einführung von Wein und Schnaps beim Grossverteiler. Wie die SonntagsZeitung berichtet, sollen neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter helfen, Alkohol bei der Migros zu verhindern.

Auf Facebook und Twitter ruft die Suchtorganisation dazu auf, an der Alkohol-Abstimmung im Mai mitzumachen und Nein zu stimmen: «Helfen Sie mit. Die Migros soll alkoholfrei bleiben. Wer noch nicht Genossenschafter/in ist, kann dies leicht werden». Dazu steht ein Link, unter dem man noch bis 10. Mai einer der zehn Migros-Genossenschaften beitreten kann.

Philipp Hadorn, Präsident des Blauen Kreuzes, hofft, dass viele Neue dazu kommen, die ein Nein in die Urne legen. «Wir haben bereits zahlreiche positive Rückmeldungen auf unsere Aktivitäten auf Social Media erhalten.» Weitere Aktionen sollen folgen. «Wir werden in den kommenden Wochen die Kampagne noch intensivieren. Neben Posts auf Facebook und Twitter werden wir auch Flyer verteilen», sagt er.

Die @migros verkauft seit der Gründung keinen #Alkohol, was für (ehemals) suchtkranke Menschen und für den #Jugendschutz enorm wichtig ist! Helfen Sie mit, dass das so bleibt. #MigrosOhneAlkohol



Genossenschafter/in werden: https://t.co/YZqwRu8eNXhttps://t.co/BCUH4i6guz — Blaues Kreuz BE-SO-FR (@BlauesKreuzBern) March 29, 2022



Um ihre Mitglieder zur Urabstimmung zu motivieren, begleitet die Migros die Entscheidfindung mit einer eigenen Kampagne. Diese hat die Agentur Wirz konzipiert. Je nach Ausgang der Abstimmung werden die Supermärkte der regionalen Genossenschaften das Migros-Bier «Oui» mit Alkohol oder das alkoholfreie «Non» ins Angebot aufnehmen. (pd/cbe)