Fleurop: Kariem Hussein bringt Blumen überall hin

Publiziert am 02.07.2024

Wenn jemand Blumen bestellt oder bekommt, freut er sich – und macht sich vermutlich keine Gedanken über deren Auslieferung. In seiner aktuellen Kampagne schaut Fleurop einem Blumenboten über die Schulter. Beim «Blumenboten» handelt es sich um Fleurops Markenbotschafter Kariem Hussein, der nicht nur Arzt ist, sondern auch ehemaliger Europameister im 400 m Hürdenlauf ist.

In den Spots folgt Blumenbote Kariem einem Fischer in den Fluss und übergibt ihm dort den Strauss, er hetzt einer Velofahrerin nach und bringt sie bei der Blumenübergabe auf dem Fussgängerstreifen zum Halten. Im bereits abgedunkelten Kino spürt der Bote die Empfängerin auf und lässt die daneben sitzende Frau neidisch werden, die leer ausgeht.«Es sind kleine, amüsante Storys, die man sofort versteht», kommentiert Fleurop die Motive der Kampagne in einer Medienmitteilung.

Das Überbringen von Blumen ist nicht immer einfach. Deshalb setzen Fleurop und seine Partnergeschäfte alles daran, nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig zu liefern – und natürlich freundlich. Das will man mit diesen Videos zeigen. Bei den in den Werbespots gezeigten Empfängerinnen und Empfängern der Blumen handelte es sich um Mitarbeitende von Fleurop, die sich für diese Kampagne zur Verfügung stellten.

Denn wie schon für die letzten beiden Werbekampagnen, wurden auch die Storys für diese Videos inhouse entwickelt und das Ganze erneut in Eigenregie konzipiert. Einzig für Produktion und Schnitt griff Fleurop mit Filmzimmer.ch wieder auf den bewährten professionellen Partner zurück. (pd/nil)